ファーストリテイリングがこの日の取引終了後、２月度の国内ユニクロ売上速報を発表しており、既存店とＥコマースを合わせた売上高は前年同月比４．６％増と２カ月連続で前年実績を上回った。 月の後半に気温が上昇したことで、春物商品が好調な販売となった。内訳では、客数は同３．４％減となったが、客単価が同８．３％増と上昇した。 出所：MINKABU PRESS