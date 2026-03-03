名古屋グランパスは3日、ドラガン・ストイコビッチ氏の来場を記念し、スペシャルデザインユニフォームを受注販売すると発表した。ストイコビッチ氏は“ピクシー”の愛称で親しまれ、過去に選手および監督として名古屋に在籍。選手時代に2度の天皇杯制覇、監督時代にクラブ史上初のJ1優勝などを成し遂げた。名古屋が誇るレジェンドは、新パロマ瑞穂スタジアムのこけら落としとなる4月19日のJ1百年構想リーグWEST第11節・アビ