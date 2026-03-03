WBCに出場する野球韓国代表は3月3日、京セラドーム大阪で行われた強化試合でオリックス・バファローズに8-5で勝利した。試合では、2人の日本人選手が韓国代表ユニホームを着て登板するという異例の光景も見られた。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式2回にキム・ドヨンの3ラン本塁打などで一挙6点を得た韓国。先発登板した韓国系アメリカ人投手デーン・ダニングも3回無失点と好投を見せたが、4回に