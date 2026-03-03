和歌山県と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、同機構の最新鋭の地球観測衛星「だいち４号」が取得したデータを活用し、県内の道路やのり面などの補修リスクを把握する実証実験の検討を始めたと発表した。２０２６年度にも実験を始め、山間部を中心に広範囲のインフラ（社会基盤）管理に生かしたいという。（村上和史）２４年に打ち上げられた「だいち４号」は、レーダー観測機器を搭載しているのが特徴だ。光学衛星と異なり