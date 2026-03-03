USJが先行公開した、25周年記念イベントのパレード＝3日午前、大阪市此花区ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）が3月末で開業25周年を迎える。初期の集客低迷や新型コロナウイルス禍を乗り越え、2024年の年間来場者数は世界3位の1600万人。4日からは約1年間にわたり記念イベントを開催し、成長を支えてきた人気キャラクターらのパレードなどで集客に弾みをつける。3日に先行公開したパレードでは、25周年を祝って