【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、ホワイトハウス記者会が主催する毎年恒例の夕食会に出席すると表明した。4月25日に予定され、実現すれば1期目も含めて初めてとなる。交流サイト（SNS）で「報道陣が私を史上最高の大統領の一人だと認めている事実を踏まえ、招待を受ける」と説明した。トランプ氏は「史上最も熱狂的で壮観な夕食会となるよう尽力する。楽しみにしている」とした。トランプ氏は不当に扱われていると