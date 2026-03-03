元宝塚歌劇団雪組トップ娘役で俳優の咲妃（さきひ）みゆが３日、都内で行われたミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」の製作発表会に、俳優の小関裕太らと出席した。今作は、韓国の人気オリジナルミュージカルの日本初上陸作品。咲妃は「いろんな感情に直面する役なので、心を込めて演じたい」と意気込んだ。また「（恋愛要素の）キュンキュンを担う作品は、ほぼ初めて」と言い「（小関に向かって）ぜひ、ご教授い