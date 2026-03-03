タレントJOY（40）が3日、Xを更新。保有株式の“爆下がり”に悲鳴をあげた。この日の東京株式市場で日経平均株価は一時56300円台を付け、前日比1700円超の値下がりとなった。米国とイスラエルによるイラン攻撃が続く中、リスクを回避する売りが広がり続落した。JOYは午後2時台に【速報】とし、「日経平均爆下がりで仕事終わって株見たら資産もしっかり爆下がり」と言及。「悪寒が凄い時みたいな震えの症状が出てます」と嘆いた。