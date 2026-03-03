オリックスは３日の強化試合・韓国戦（京セラドーム）に５―８で敗れた。前日２日の日本代表戦には４―３で競り勝っていたが、連勝とはならなかった。韓国代表はキム・ドヨン（金倒永）、ウィットコム、アン・ヒョンミン（安賢民）がアーチを描くなど一発攻勢。序盤から主導権を握られ、中盤以降の反撃も及ばなかった。岸田護監督（４５）は「打線の方は本当にパワーがあって３本塁打打たれたりと迫力あった」と相手打線の破壊