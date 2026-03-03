ヤンキースの?悪童?でＷＢＣ英国代表主将ジャズ・チザム内野手（２８）が仰天の報告だ。米老舗誌「スポーツイラストレイテッド」（電子版）は２日（日本時間３日）、「ジャズ・チザムが３２３ヤードのパー４で驚異のホールインワンを達成」との記事を配信した。スプリングトレーニング休養日にゴルフ場を訪れたチザムはこの日、インスタグラムに興奮しながら動画を投稿。ゴルフカートを運転しながら「３２３ヤードのパー４で