野球の韓国代表が３日の強化試合・オリックス戦（京セラ）に８―５で勝利。同地で行われた２試合を１勝１分けの負けなしで終え、ユ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）の言葉も弾んだ。前夜の試合で侍ジャパンに勝利したオリックスを相手に、ＷＢＣ前最後の実戦とした韓国。先発・片山から始まるブルペンデーとなったオリックス投手陣に対し、２回に一挙６点を奪い主導権を握った。投げては先発のダニングが３回無失点と快投