女優の綾瀬はるか（４０）、浜辺美波（２５）、俳優の鈴木亮平（４２）、３人組ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が３日、都内で行われた「『キリングッドエール』５，０００万本突破！?大反響?御礼発表会」に出席した。キリンビール株式会社は「キリングッドエール限定メッセージ缶」を３日から全国で期間限定発売。綾瀬らがブランドリーダーを務める「キリングッドエール」は、発売から約３か月で累計販