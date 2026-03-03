俳優の伊藤健太郎が主演を務めるスペシャルドラマ『TYPEなに？性格診断で人生決めちゃいます』（ABCテレビ）が、3月20日24時24分より放送されることが決定。キービジュアルと30秒のティザー映像、伊藤のコメントが到着した。【写真】伊藤健太郎の一人5役をチェック！AIが生成した4タイプの自分物語の舞台は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE 診断”が支配する社会。本作は “性格診断による就職活動”を、共感とユー