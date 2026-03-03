和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドは３日、２日に誕生したゴールデンターキンの赤ちゃんの親子公開を開始した。公開時間は午前１０時半から午後４時までで、場所はサファリワールド内アジアエリア。ウォーキングサファリの範囲外だが、専用の観覧スペースを用意している。公式インスタでは秘蔵写真や動画なども公開し、「今しか見られないこの瞬間を、どうぞあたたかく見守ってください」としている。アドベンチャーワ