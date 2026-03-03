ドラマのような運命的な出会いよりも、日々の延長線上にあるごく自然な接点が、結婚へとつながっている。マッチングサービス「ハッピーメール」を運営する株式会社アイベックは、既婚者の男女２００人（男性１００人・女性１００人）を対象に、結婚相手との出会いや結婚までの期間、婚活の実態について調査を実施した。結婚相手との出会いの場で最多となったのは「職場・仕事関係」で７２人（３６．００％）。次いで「友人・知