とんねるずの木梨憲武が３日、自身のインスタグラムを更新し、タレントのビートたけし、所ジョージとの３ショットを投稿。「音楽業界ザワザワ」の活動を始めることを予告した。「超極太ライン」と書き出し、自撮りとみられる３ショットを投稿。「たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！ものすごい曲ができました！！ボーカルは、北野武さんか、ビートたけしさんか、松鶴家たけしさんです。お問い合わせはまだしな