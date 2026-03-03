ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプで５位入賞を果たした札幌市出身の工藤璃星（りせ、１６）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が３日、母校の札幌北白石中を訪問し、後輩たちと交流した。１月のＸゲーム（米コロラド州アスペン）で獲得した銀メダルを首から下げ、母校に凱旋した工藤。初の大舞台を終え、「メダルを目指していたので持って帰ってこれなくて悔しい。一番目指して、目標としていた大会がオリンピックだ