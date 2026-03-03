元AKB48のメンバーで、タレントの高橋みなみが3日、洗足学園音楽大学の客員教授に就任したことを発表した。自身のインスタグラムや、大学の公式サイトなどで発表された。 【写真】2025年に洗足学園音楽大学で行われた高橋の講演の様子大人気すぎ！ 高橋は「このたび素晴らしいご縁と機会をいただき、洗足学園音楽大学の客員教授として4月より関わらせていただくことになりました」と発表。「AKB48で『キャプテン』『