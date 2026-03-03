事故調査官が立ち入り JR四国高松運転所(高松市西町) 3日未明、香川県坂出市のJR讃岐府中駅構内の線路上で、作業中の男性（47）が列車にはねられ死亡しました。事故を受け、国の運輸安全委員会が車両を確認するなど原因を調べています。 午後2時ごろ、鉄道事故調査官らが高松市西町のJR四国高松運転所を訪れました。そして関係者から当時の状況を聞き取ったり車両を確認したりしました。 （輸安全委員会鉄道事故調査