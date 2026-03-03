米国とイスラエルの空爆に対し、イランが報復攻撃で対抗したことで中東地域の緊張が急激に高まる中、米国政府が中東に在留中の自国民に対し、即時出国を勧告した。米国が対イラン軍事作戦を拡大する可能性を示唆しており、戦火の拡大に対する懸念も強まっている。2日（現地時間）、米国務省はイラン・バーレーン・クウェート・エジプト・レバノン・オマーン・サウジアラビア・アラブ首長国連邦（UAE）・イラク・カタール・イスラエ