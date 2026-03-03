銅の国際価格が高騰する中、宅地開発地区に埋設された電力供給用の銅ケーブルを白昼に切断して盗もうとした60代の男が警察に逮捕された。京畿安城（キョンギ・アンソン）警察署は窃盗の疑いでA容疑者（60代）に対し、拘束令状を申請したと3日、明らかにした。A容疑者は今月1日午後1時ごろ、安城市玉山洞（オクサンドン）のある宅地開発地区で、地下に埋設された銅電線約200メートルを切断して持ち去ろうとした疑いが持たれている。