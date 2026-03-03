◇WBC強化試合 韓国 8-5 オリックス(3日、京セラドーム)オリックスは序盤の失点が響き韓国に敗れました。前夜の侍ジャパン戦は4-3で勝利していたオリックス。対する韓国は前日、阪神と3-3で引き分けていました。先発の片山楽生投手は初回を無失点で立ち上がりますが、2回に捕まりました。満塁のピンチを招くとタイムリーと併殺崩れの間に2失点。さらに2アウト1、3塁でキム・ドヨン選手に2戦連発となる3ランホームランを浴び、1回2/