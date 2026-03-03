歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。「リクエストがあったので！」と、『ココナッツ葛餅』の手作りレシピを動画で公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】オリジナル「ココナッツ葛餅」のレシピ公開「ココナッツが好きな方これ最強です」このレシピは工藤さんのオリジナル。「以前になかなか手に入らない葛餅をいただいたらココナッツの味だったので、自分なりのココナッツ葛餅を作ってみたのがきっ