タレントの北斗晶が2日に自身のアメブロを更新。次男の誕生日を祝うために家族らと鎌倉を訪れ、グルメや足湯カフェを満喫したことを明かした。【映像】北斗晶、初孫が“どハマり”しているものを紹介この日、北斗は「昨日は、次男の誕生日にたくさんのお祝いコメントを有難うございました」と、ファンからの祝福メッセージに感謝。誕生日前日は江の島を訪れ、宿泊したことを明かした。続けて、誕生日当日は、友人と合流して