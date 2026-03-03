モーター大手のニデックは３日、不適切会計を巡る第三者委員会の調査報告書を公表した。報告書で、創業者の永守重信氏（８１）の責任について「会計不正を指示・主導した事実は発見されなかった」としつつ、「一部の会計不正を容認したとの評価は免れない。最も責めを負うべきなのは、永守氏であると言わざるを得ない」と結論づけた。また、ニデックは、永守氏と共にニデックを創業した小部博志会長（７６）らが３日付で辞任す