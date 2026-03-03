タレントの川崎希が2日に自身のアメブロを更新。家族で急遽東京ディズニーシーを訪れたことを明かした。【映像】川崎希、愛車のベンツ＆ポルシェのカイエンを使い分けこの日、川崎は「ひさびさのディズニーシー」と切り出し「前にキャンセルした日のチケットがあまってたからお天気もいいってことで当日に行くのを決めたよん」と急遽パークを訪れたことを報告。「ズートピアに激ハマり中のsisterはジュディの帽子を見つけて嬉