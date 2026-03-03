イランからの報復攻撃が続いているイスラエル最大都市テルアビブから、FNNイスタンブール支局・加藤崇支局長が中継でお伝えします。政府は戦争に備えて集会などを禁止し、地下鉄なども止まっています。また、従業員の安全を考慮し、飲食店は半分以上が閉まっている印象です。そしてイランのミサイル攻撃ですが、空襲警報が出るとスマホから大きな警告音が流れて逃げないといけないような状況で、市民は安全に暮らすことができてい