犬を多頭飼いするメリット まずは、犬を多頭飼いするメリットからご紹介します。頭数が増えると、犬にとってどのように良いことがあるのかをみていきましょう。 社会性が身につく 多頭飼いをすると、犬同士でコミュニケーションを取る機会が増えて、犬社会のルールを学ぶ機会も増えます。遊び方や距離感の取り方など犬にしか教えられないことは多いです。 犬の個体にもよりますが、社会性が身につくと犬や人間に