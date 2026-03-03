ピーチ・アビエーションは、ロゴと機体デザインを全面リニューアルする。創業15周年の節目を機に、佐藤オオキ氏が代表を務めるデザインオフィス「nendo」が監修し、リニューアルする。3月31日に発表し、公式YouTubeチャンネルでもライブ配信する。新ロゴの運用は、関西国際空港の第2ターミナル（国内線）のリノベーションに合わせ、4月1日から開始する。