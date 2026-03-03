NTTドコモは1日、サブスクリプションサービス「スゴ得コンテンツ」を「dバリューパス」にリニューアルした。サービスロゴも変更された。料金は月額550円。 dバリューパスは、独自のアプリやコンテンツが利用できるほか、クーポンやdポイントなどの特典を受け取れるサービス。 たとえば、天気予報や乗換案内などの生活を便利にするアプリから、ゲーム、人気キャラ