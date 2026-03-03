現地３月２日に開催されたラ・リーガの第26節で、レアル・マドリーがホームでヘタフェと対戦。圧倒的にゲームを支配しながらも、再三のチャンスを活かせず。39分に失点して０−１で敗れた。前節のオサスナ戦（１−２）での黒星に続いて、これでリーグ戦２連敗。首位のバルセロナには４ポイント差をつけられた。スペイン紙『Mundo Deportivo』によると、マドリーのアルバロ・アルベロア監督は、「獲得できる勝点は36残ってい