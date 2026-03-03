松井が開幕ロースター入りする可能性は十分にあるという(C)Getty Imagesパドレスの松井裕樹が、レギュラーシーズン開幕に向け少しずつ前進しているようだ。松井は当初、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表「侍ジャパン」に選出されていたものの、コンディション不良のため辞退を申し入れていた。2月中旬にパドレスでのスプリングトレーニングで左脚付根を痛め、WBCでのプレーが困難となったことから、無念の代