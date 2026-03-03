左から：「UCCミルクコーヒー 袋180g」「同 スティック 5P」UCC上島珈琲（以下、UCC）は、1969年に発売した世界初の缶コーヒー「UCCコーヒーミルク入り（当時の製品名）」、現「UCCミルクコーヒー」ブランドから、カフェインレスコーヒーを使用し、鉄やカルシウム入りで、牛乳で溶かして飲むパウダータイプ「UCCミルクコーヒー 袋180g／スティック 5P」の2品を3月2日に発売した。カフェインレスのため、子どもも安心して飲用でき、