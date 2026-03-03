高校を卒業し、今春から新たな一歩を踏み出す卒業生たちの門出を祝う、希望に満ちた贈り物です。IRいしかわ鉄道が電車を利用する卒業生たちに、石川県が開発したフリージアの一種「エアリーフローラ」を贈りました。IRいしかわ鉄道の東金沢駅で卒業生に手渡されたのは、石川県産フリージアのオリジナル品種「エアリーフローラ」です。「旅立ちを祝う花」とされ、花言葉は「希望」です。鮮やかな花が卒業生の門出を祝います。IRいし