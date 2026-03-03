吉野家は、3月2日から、全国の吉野家店舗において新商品「肉味噌ねぎ牛丼」の販売を開始する。「肉味噌ねぎ牛丼」は、牛肉のうまみを凝縮した特製肉味噌に、豆板醤とにんにくの力強いうまみと、ラー油香り立つ辛味を加えた、コク深くやみつきになる味わいの牛丼になっている。新トッピングとして販売開始する「肉味噌ねぎ」は冷凍牛丼の具の製造過程で生まれる牛肉のうまみを余すことなく活用し、丁寧に仕立てた特製肉味噌。シャ