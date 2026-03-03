「メディエイド アシストインソール アーチ＆グリップ 静電気帯電防止」日本生まれのサポーター専業ブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する、日本シグマックスは、静電気帯電防止仕様のシューズ着用が求められる現場に向けて「アシストインソール アーチ＆グリップ 静電気帯電防止」を3月2日から発売した。製造業や物流業などの労働現場では、安全確保のために安全靴の着用を義務付けている企業も多く見られる。こうした背