すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、3月10日午前9時から、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売する。「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品とのこと。「炭火焼きほろほろチキンカレー」チキンは炭火で焼きじっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかく仕上げた。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイル