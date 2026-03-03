左から：「ノリマキ うま塩味」「同 濃い梅味」ノーベル製菓は、3月16日から、「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」を発売する。様々な商品が展開されている素材菓子市場において、同商品は海苔の素材菓子ではめずらしい“ロール形状”と「バリバリッ」とした食感が特徴となっている。海苔本来の美味しさを活かしつつ、ロール状の海苔を1本まるごとかじるというこれまでにない新しい食べ方を楽しみめる。フレーバーは海苔の風味を引き