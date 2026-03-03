「リポビタンヨルリズム」大正製薬は、「リポビタン」シリーズから、大正製薬独自の処方設計（ビタミン含有保健剤のドリンク剤として、有効成分9種類の組み合わせ（調査元：SIDIC 2026年11月時点 同社調べ））で、加齢に伴う睡眠の悩みを改善するミニドリンク剤（50mL）の「リポビタンヨルリズム」（指定医薬部外品）を、3月16日から発売する。リポビタンヨルリズムは、年齢とともに眠りが浅くなった・夜中に何度も目が覚めてしま