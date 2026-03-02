20年目のShall we ダンス？ 日曜日の昼下がり。 【写真を見る】「名前も知らない、でも心は通う」参加費500円の“大人の社交場”目の不自由な女性も虜にする昼下がりの公民館で「Shall we ダンス？」前編 ドレスアップした紳士淑女が集うダンスパーティー「シャルウィーダンス？」が開かれています。 大人の社交場にふさわしく、男性は女性をエスコート。 ワルツにタンゴ、ブルース、チャ