ゴルフボールNEW「スリクソン XmaX」（左から：ホワイト、イエロー）DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、スリクソンのゴルフボール史上最高の飛距離性能を実現したゴルフボールNEW「スリクソン XmaX」を4月10日から販売する。従来品に比べてさらに飛びを追求するために、コア、カバー、ディンプルの3要素をすべて徹底的に見直し向上させた。高初速を実現する新開発コア、スピン量を抑えたカバー、高弾道を実現す