中日で124勝96セーブの鈴木孝政氏（71）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。中日で同僚となった落合博満氏について語った。1987年に落合氏がトレードで加入してきた。鈴木氏は「3年間一緒にやったけど落合さんは野球が上手だった」と振り返った。打撃技術はもちろんだが、鈴木氏は「捕るのも投げるのも走るのも上手」と評した。足が速いイメージはないが、スタート、リードの取り方が絶妙だっ