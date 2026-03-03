高市早苗首相は3日の衆院予算委員会で、イラン攻撃判明後に石川県知事選の応援に入った自身の対応に問題はないとの認識を示した。「必要な指示を出し続けられる態勢を構築した。不適切な対応だとは思わない」と述べた。