お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之(42)が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。7月下旬に手術を受ける予定であることを明かした。井口はもともと扁桃腺が大きいことに悩んでいたとし、「手術をすることに、ほぼほぼなりそうです。扁桃線肥大ですね。それを手術して扁桃腺を切るかどうかっていう話があって。(事務所の太田光代)社長も切った方がいいんじゃないかって」と説明した。また、「鼻声がずっと治らないの