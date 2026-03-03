パエリアに必須の食材、ムール貝。日本ではカキの繁殖場や発電所で大量に繁殖して問題になっている。元水産庁職員の上田勝彦さんは「ムール貝は貝類の中でも有数のはっきりした味のダシが出る。他の食材と合わせて『ダシの相乗効果』を得るうえで最良の貝だ」という――。■パエリアに必須の食材ツキノワグマ、イノシシ、シカ……。各地で獣害のニュースを耳にする。一方で、増えすぎた野生動物をジビエとして美味しく食べる習慣も