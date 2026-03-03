「本が読まれなくなったのではない」。そう語るのが、京都発で全国50店舗を展開する大垣書店の会長・大垣守弘さんだ。出版不況と言われる中でも書店を増やし続け、売上高は30年右肩上がりだ。ネットで本が翌日届く時代に、なぜリアル書店にこだわるのか。フリーライターのマエノメリ史織さんが大垣さんに聞いた――。筆者撮影大垣書店の会長・大垣守弘さん - 筆者撮影■「出会い方を変えれば、書店はまだ伸びる」「人が本を読まな