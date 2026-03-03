【モデルプレス＝2026/03/03】女優の草刈民代が3月2日、自身のInstagramを更新。夫で映画監督の周防正行氏との着物姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】60歳ベテラン女優「上品」着物姿で寄り添うおしどり夫婦ショット◆草刈民代、夫と着物姿で2ショット草刈は「今発売中の ＠kimonosalon＿kateigaho 『きものsalon』春夏号に夫と出演させていただいています」とつづり、雑誌「きものsalon」（世界文化社）の撮影時オフショット