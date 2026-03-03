【モデルプレス＝2026/03/03】AKB48の平田侑希が3月2日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】23歳AKBメン「スタイル抜群」美脚スラリ“ミニーちゃん”ピンクコーデ披露◆平田侑希、ディズニー満喫ショット公開平田は「ミニーの日」とつづり、東京ディズニーランドで開催されているスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」での写真