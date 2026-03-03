近江ちゃんぽん亭は、 “ゴロゴロ自家製チャーシュー”が主役の「ゴロ肉フェア」を、2026年3月3日（火）から期間限定で開催する。【商品画像】「ゴロ肉フェア」の商品はこちら（写真3品）近江ちゃんぽん亭は、滋賀県彦根市に本店がある近江ちゃんぽん専門店。現在、日本全国および海外（台湾）に56店舗を展開している（2026年1月現在）。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特長の滋賀県民のソウルフード。老若男女を問