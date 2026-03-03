あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「鴨が葱を背負って来る」の略語は？「鴨が葱を背負って来る」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字で書くと2文字、ひらがなで書くと4文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「鴨葱（かもねぎ）」でした！「鴨葱」とは、「鴨が葱を背負って来